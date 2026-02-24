Сергей Разумовский

Нападающий Реала Килиан Мбаппе не смог полноценно отработать сегодняшнюю тренировку и завершил занятие раньше запланированного накануне ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против Бенфики. Об этом сообщает L’Equipe, уточняя, что ситуация связана не с мелким дискомфортом, а с вопросом состояния коленного сустава французского форварда.

По данным источника, медицинское обследование показало: колено 27-летнего футболиста в настоящее время не в оптимальном состоянии. Внутри клуба, как отмечается, преобладает мнение, что Мбаппе стоит поберечь и не рисковать его участием в игре с лиссабонцами, которых часто называют орлами. В то же время главный тренер Альваро Арбелоа, по информации источника, хотел бы иметь нападающего в своем распоряжении и рассчитывать на него, если медики дадут хоть минимально положительный сигнал.

Также ожидается, что даже в случае отсутствия Мбаппе в еврокубковом матче его пауза может не ограничиться только одной игрой. Отмечается, что француз, скорее всего, пропустит и два ближайших поединка Реала в Ла Лиге — против Хетафе и Сельты. Более того, под вопросом остается и его возможный выход на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, если мадридцы пройдут дальше или уже готовятся к этой стадии.

На фоне этих новостей особенно ощутимой выглядит роль Мбаппе в текущем сезоне. В кампании-2025/26 он демонстрирует феноменальную результативность: 38 забитых мячей и 5 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Именно поэтому любая пауза в его выступлениях сразу влияет и на атакующий потенциал Реала, и на планирование состава в плотном календаре, где ключевые матчи идут практически без передышки.

