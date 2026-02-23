Павел Василенко

Скандал вокруг матча плей-офф Лиги чемпионов между Бенфика и Реал Мадрид получил официальное продолжение. УЕФА приняла первое дисциплинарное решение в отношении аргентинского вингера лиссабонцев Джанлуки Престианни, которого временно отстранили от участия в матчах Лиги чемпионов.

Инцидент произошел после единственного гола в первой встрече, который принес Реалу победу 1:0. Автор мяча Винисиус Жуниор заявил, что во время празднования стал жертвой расистских оскорблений со стороны игрока Бенфики. По словам бразильца и его партнера по команде Килиана Мбаппе, Престианни натягивал футболку на лицо и несколько раз называл Винисиуса «обезьяной».

Сам аргентинец в объяснениях к официальному протоколу отрицал расизм, утверждая, что использовал оскорбление другого характера. Несмотря на это, УЕФА оперативно отреагировала и отстранила футболиста как минимум на один матч – до завершения полного расследования.

Согласно регламенту, если будет доказан именно расистский характер высказываний, Престианни грозит жесткое наказание – дисквалификация до десяти матчей в еврокубках. Расследование продолжается, а дело находится под пристальным вниманием всей футбольной общественности.

Напомним, за Бенфику выступают и два украинца – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.