Сергей Разумовский

Шахтёр официально объявил о продлении контракта с одним из своих ключевых полузащитников Дмитрием Крыськовым. Как сообщается на официальном сайте донецкого клуба, новое соглашение с футболистом рассчитано на длительный срок и будет действовать до 31 декабря 2030 года. Сведения о финансовых условиях контракта остаются конфиденциальными, так как стороны не стали разглашать эти подробности.

Дмитрию Крыськову, которому недавно исполнилось 25 лет, является воспитанником академии донецкого клуба. Свои первые шаги в структуре Шахтёра он сделал еще в 2016 году, пройдя все ступени юношеского и молодёжного футбола. Систематическая работа и неуклонный прогресс позволили ему обратить на себя внимание главного тренерского штаба, и уже 19 октября 2022 года он дебютировал в составе главной команды оранжево-чёрных.

С того момента Крыськов закрепился в основе и за это время провел в футболке донецкой команды уже 104 официальных матча, в которых сумел отметиться 12 забитыми мячами и записать на свой счёт 15 результативных передач.

За время своей профессиональной карьеры в составе донецкого гранда Дмитрий Крыськов внёс значительный вклад в коллективные победы. Вместе с командой он дважды поднимал над головой трофей чемпиона Украины в сезонах-2022/23 и 2023/24, а также завоевывал Кубок Украины в футбольных кампаниях 2023/24 и 2024/25. Его стабильность, универсализм и работоспособность позволили ему стать одним из профессиональных лидеров современной команды.

