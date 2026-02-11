Сергей Разумовский

Кудровка объявила об аренде молодого флангового атакующего игрока Антона Глущенко, который принадлежит Шахтеру. Инициатива об этом трансфере появилась на официальном ресурсе клуба из Сумщины. Стороны не раскрывают всех деталей контрактного соглашения – продолжительность аренды, возможные финансовые аспекты или опцию выкупа остались неизвестными.

Антону Глущенко всего 21 год, в текущем сезоне он уже имел опыт выступлений за первую команду Шахтера. За этот период он принял участие в пяти матчах, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. Такая универсальность и быстрая адаптация на взрослом уровне позволили ему оставаться в поле зрения тренерского штаба клуба из Донецка.

Если смотреть на общую статистику молодого футболиста в профессиональных соревнованиях, то на его счету уже 15 матчей и три гола в рамках украинской Первой лиги. Помимо игр на взрослом уровне, значительную часть карьеры Антон провел в юношеской Лиге УЕФА, где продемонстрировал немалый потенциал, проведя 13 матчей и четыре раза отличившись в воротах соперников.

Ранее ЛНЗ вновь обыграл Шахтер.