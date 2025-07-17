Сергей Стаднюк

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций Борац из Баня-Луки сумел одержать выездную победу над Санта Коломой. Однако этого оказалось недостаточно для общего успеха.

После домашнего поражения 1:4 боснийский клуб был вынужден рисковать, и свой шанс он получил после второй желтой карточки Феррейры Силвы в середине второго тайма. Хозяева остались в меньшинстве.

Имея численное преимущество, Борац надавил и открыл счет благодаря голу Эрреры уже через две минуты. Однако следующего мяча пришлось ждать до самого конца матча, надежду гостям подарил точный удар Перича. Правда, еще одного гола, который мог бы вывести команду в экстра-таймы, боснийцы так и не оформили.

По сумме двух матчей дальше прошла Санта Колома с общим счетом 4:3. Во втором раунде квалификации команда сыграет с Полесьем. Первая игра состоится уже 24 июля номинально дома, ответная игра – 31-го числа.

Лига конференций. Квалификация, ответный матч первого раунда

Санта Колома (Андорра) – Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) 0:2 (первый матч – 4:1)

Голы: Эррера, 71, Перич, 88

Удаление: Феррейра Силва, 69 (Санта Колома, вторая ЖК)

Ранее Полесье расписало мировую с венгерским клубом на сборах.