Павел Василенко

Нападающий житомирского Полесья Факундо Батиста согласовал контракт с уругвайским клубом Насиональ.

Форвард прошел медосмотр и подписал контракт до 30 июня 2028 года. Житомирский клуб получит за уругвайского игрока 1,5 млн долларов.

«Я очень рад и счастлив быть в этом городе и с нетерпением жду возможности познакомиться с клубом. Появилась возможность покинуть Украину, и люди из Насьоналя связались с моим агентом, а также со мной. Я ни на минуту не сомневался в этом», – цитирует форварда издание Noticias Telemedellín.

26-летний уругваец перешел в Полесье из мексиканской Нексы зимой 2025 года за рекордные для житомирского клуба 1,75 млн евро (по данным портала Transfermarkt).

В своем дебютном сезоне в Украине Батиста провел 15 матчей за житомирцев, забив семь мячей и отдав одну результативную передачу.