Сердец стало меньше. Динамо представило новый тренерский штаб
Костюк определился с помощниками
около 9 часов назад
Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк определился со своим тренерским штабом, сообщает пресс-служба чемпиона Украины.
Вместе с Костюком из U-19 перешел работать в первую команду Олег Венглинский. Тарас Луценко будет работать тренером вратарей.
Тренер по физподготовке Виталий Кулиба и польский аналитик Мацей Кендзьорек сохранили свои должности после увольнения Александра Шовковского.
Следом за тренером были отстранены Олег Гусев, Сергей Федоров, Эмиль Карас, Артем Яшкин, Михаил Михайлов.
Свой первый официальный матч под руководством Игоря Костюка Динамо проведет 1 декабря против СК Полтава в рамках 14-го тура УПЛ (15:30).
