Павел Василенко

Руководство Полесья приняло решение отдать Данила Бескоровайного в другой клуб.

По информации ТаТоТаке, сегодня 26-летний центрбек прошел медосмотр в ФК Сумгаит (5-е место в текущем чемпионате Азербайджана). Чемпион мира среди молодежи будет играть в новой команде до конца сезона.

Еще одним клубом, который претендовал на Бескоровайного, был казахстанский Ордабасы.

В нынешнем сезоне Безкоровайный провел девять матчей за Полесье, в которых забил один гол. Контракт защитника с житомирским клубом действителен до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.