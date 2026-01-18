Полесье продлило контракт с капитаном команды
Руслан Бабенко получил контракт до 2027 года
около 1 часа назад
Житомирское Полесье официально продлило контракт с полузащитником и капитаном команды Русланом Бабенко. Новый договор с 32-летним игроком рассчитан до лета 2027 года.
«ФК Полесье искренне желает капитану команды Руслану Бабенко новых достижений, стабильной и вдохновленной игры, ярких матчей и важных побед в составе нашей команды. Пусть лидерские качества, футбольный интеллект и уверенные действия в центре поля ведут Полесье вперед!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
За время выступлений в составе клуба Бабенко провел 58 матчей во всех турнирах и сделал два результативных паса. Ранее президент Полесья Геннадий Буткевич принял неожиданное решение относительно Алексея Гуцуляка.