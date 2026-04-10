Сергей Разумовский

В 22-м туре украинской Премьер-лиги житомирское Полесье одержало уверенную выездную победу над Полтавой со счетом 4:0.

Команда из Житомира быстро обеспечила себе комфортное преимущество и уверенно воспользовалась проблемами соперника, который уже с 33-й минуты остался в меньшинстве после удаления Мисюры. Еще до этого Полесье успело дважды поразить ворота хозяев, а затем лишь закрепило свое преимущество.

Счет в матче на 10-й минуте открыл Алексей Гуцуляк, реализовав пенальти. Уже через четыре минуты преимущество гостей удвоил Андриевский. На 34-й минуте Сарапий забил третий мяч Полесья, а окончательную точку в встрече на 71-й минуте поставил Майсурадзе.

Таким образом, голами в составе житомирян отметились Гуцуляк, Андриевский, Сарапий и Майсурадзе. Результативные передачи в встрече записали на свой счет Брагару и Леднев.

Благодаря этой победе Полесье набрало 46 очков и сократило отставание от второго Шахтера до четырех баллов. Однако стоит учитывать, что донецкий клуб имеет еще два матча в запасе, поэтому его позиции в борьбе за высшие места остаются более выгодными.

УПЛ, 22-й тур

Полтава – Полесье 0:4

Голы: Гуцуляк, 10, пен, Андриевский, 14, Сарапий, 34, Майсурадзе, 71

Полтава: Минчев, Бужин, Савенков, Мисюра, Ухань (Коцюмака, 78), Дорошенко (Сад, 78), Даниленко (Плахтир, 78), Одарюк, Кононов, Кобзарь (Пидлепич, 35), Сухоручко

Полесье: Волынец, Михайличенко, Сарапий (Панчищин, 46), Чоботенко (Кобернюк, 64), Майсурадзе, Красничи, Федор (Леднев, 64), Андриевский (Шепелев, 46), Брагару, Гайдучик, Гуцуляк (Филиппов, 64)

Удаление: Мисюра, 33