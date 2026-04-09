Дубль Алиссона и гол Педриньо принесли Шахтеру победу над АЗ Алкмар
Горняки забили три мяча во втором тайме
около 2 часов назад
Донецкий Шахтер обыграл нидерландский АЗ Алкмар в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу украинского клуба.
Горняки открыли счёт на 72-й минуте усилиями Педриньо, который дальним ударом отправил мяч в девятку. В конце игры дубль оформил Алиссон. Сначала нападающий был первым на добивании, а на 83-й минуте реализовал передачу от Эгиналду.
Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч
Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83
Ответный матч пройдет 16 апреля в Нидерландах.
