Полесье узнало соперника в третьем раунде отбора Лиги конференций
Поединки пройдут в августе
около 1 часа назад
Фото - ФК Полесье
Полесье одержало уверенную победу над андоррской Сантой Коломой в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций и вышло в следующий этап.
Следующим соперником житомирского клуба станет венгерский Пакш, который победил в противостоянии со словенским Марибором.
Первая игра в Венгрии завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а сегодняшний матч в Словении – ничьей 1:1.
Первые встречи третьего раунда квалификации Лиги конференций запланированы на 7 августа, матчи-ответы – на 14 августа.
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