Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к игрокам житомирского Полесья накануне игры против андоррской Санта Коломы в Лиге конференций.

«Все, что вы сделали – это ваша заслуга. Все, что вы не сделали – это также ваша заслуга.

Сражайтесь до конца! Вы бойцы! Не отдавайте никому ни одного момента. Если вы видите, что можете – идите до конца, и для вас нет преград.

Ребята, пожалуйста, я понимаю, о чем говорю. Пожалуйста, покажите хорошую игру. Полесье, вперед!» – сказал Усик в соцсетях.