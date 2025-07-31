Усик обратился к футболистам Полесья накануне матча квалификации Лиги конференций против Санты Коломы
Боксёр сделал мотивирующее заявление
около 3 часов назад
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик обратился к игрокам житомирского Полесья накануне игры против андоррской Санта Коломы в Лиге конференций.
«Все, что вы сделали – это ваша заслуга. Все, что вы не сделали – это также ваша заслуга.
Сражайтесь до конца! Вы бойцы! Не отдавайте никому ни одного момента. Если вы видите, что можете – идите до конца, и для вас нет преград.
Ребята, пожалуйста, я понимаю, о чем говорю. Пожалуйста, покажите хорошую игру. Полесье, вперед!» – сказал Усик в соцсетях.
Напомним, что в первой встрече житомиряне уступили Санта Коломе со счётом 1:2.
Ответный матч Санта Колома – Полесье пройдёт сегодня и начнётся в 19:00.
Победитель этой пары в третьем раунде ЛК сыграет против победителя противостояния Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).
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