Павел Василенко

Полесье пробилось в 1/8 финала Кубка Украины, одолев у себя на поле Кудривку со счетом 2:0. Поединок в Житомире оказался непростым и завершился уже после 23:00 из-за длительной воздушной тревоги.

В первом тайме команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами. После перерыва Полесье постепенно завладело преимуществом, однако на 65-й минуте встречу пришлось остановить из-за воздушной тревоги. Вынужденная пауза длилась почти 2,5 часа, а игру удалось возобновить только в 22:35.

После возвращения на поле хозяева быстро нашли возможность открыть счёт. На 69-й минуте голкипер Кудривки Лавута допустил ошибку в своей штрафной, не сумев обыграть Гайдучека. Нападающий Полесья воспользовался подарком и точно пробил в дальний угол – 1:0.

Через десять минут житомиряне удвоили преимущество. Леандро отличился на 79-й минуте и фактически снял вопрос о победителе матча.

Больше голов команды не забивали. Полесье удержало преимущество 2:0 и вышло в 1/8 финала Кубка Украины. Кудривка, в свою очередь, прекратила выступления в турнире.

Кубок Украины, 1/16 финала

Полесье – Кудривка – 2:0

Голы: Гайдучек, 69, Леандро, 79.