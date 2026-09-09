Металлист, Новый Роздол и Левый Берег прошли в 1/8 финала Кубка Украины
Прошло еще три поединка турнира
Фото - ФК Левый Берег
В матче 1/16 финала Кубка Украины сумская Виктория на своем поле проиграла харьковскому Металлисту со счетом 0:1.
Новый Раздел победил Агротех в битве любителей – 3:1.
Волочисский Агробизнес не удержал победу с киевским Левым Берегом. Представитель УПЛ отыгрался в конце игры, а затем победил в серии пенальти – 4:2.
Таким образом, в 1/8 финала Кубка Украины прошли Металлист, Новый Раздел и Левый Берег.
Кубок Украины, 1/16 финала
Новый Раздел – Агротех – 3:1
Голы: Адам, 57, Музыка, 61, Гулевский, 88 – Кривошей, 40.
Агробизнес – Левый Берег – 1:1. По пенальти – 2:4
Голы: Ризник 13 – Банада 90+3.
Виктория – Металлист – 0:1
Гол: Приходько 77.