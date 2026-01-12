Защитник Полесья Сергей Чоботенко отреагировал на информацию скандального журналиста Игоря Бурбаса о том, что его перевели в дубль из-за неподписания нового контракта.

Я тренируюсь с первой командой и веду с клубом переговоры о продлении контракта. Никаких конфликтов не было, и никто мне не сообщал, что якобы меня перевели в юношескую команду. То, что пишут о шантаже, не соответствует действительности. Ни я, ни мои агенты не шантажировали клуб. В данный момент я на базе, сегодня была тренировка. 13 января уезжаем на сборы.

Общаемся с уважением друг к другу. С руководством Полесья у меня все в порядке. Но подробности о контракте я рассказать не могу, потому что это трудовые отношения футболиста и клуба, – сообщил Чоботенко в комментарии «Украинскому футболу».