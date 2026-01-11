Житомирское Полесье официально подтвердило продление контракта со своим вратарем Евгением Волынцом. В пресс-службе клуба подчеркнули значимость голкипера для команды и его вклад в успехи коллектива.

Новый договор 32-летнего футболиста рассчитан до лета 2028 года. В клубе отметили надежность и стабильность Волынца, который, как и раньше, остается ключевой фигурой в оборонительных построениях Полесья.

За время выступлений в составе житомирской команды голкипер провел 39 официальных матчей, из которых в 17 сохранил свои ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне Волынец принял участие в 15 поединках и оформил 10 «сухих» матчей, демонстрируя один из лучших показателей в лиге.

Ранее сообщалось, что Ротань зовет в Полесье игрока своей молодежки.