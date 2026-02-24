Сергей Разумовский

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, что переход центрального полузащитника Карпат Олега Федора в Полесье, вероятно, приблизился к завершающей стадии. По словам Вацко, он получил информацию, что клубы уже достигли соглашения между собой по ключевым условиям сделки.

Вацко отметил, что, согласно его данным, речь идет о сумме выше, чем та, что фигурировала в обсуждениях ранее. Если раньше называли ориентировочные 2 миллиона, то теперь, по его информации, цена вопроса составляет около 3 миллионов. Он также подчеркнул, что Полесье действовало очень настойчиво и системно, фактически не снимая игрока со своего шорт-листа и продолжая давить в переговорах, пока не удалось сдвинуть процесс.

Отдельно комментатор напомнил, что интерес житомирского клуба к Федору возник не сейчас. По его словам, Полесье вошло в переговоры еще в конце прошлого года. Вацко связывает это с периодом, когда параллельно велись разговоры о других трансферах Карпат, в частности в контексте ситуации с Краснопиром. Тогда, как утверждает журналист, Карпаты на предложения ответили отказом и не были готовы отпускать игрока.

Вместе с тем Вацко предположил, что позиция Карпат могла измениться из-за других кадровых и внутренних обстоятельств. В частности, он считает, что на тот момент в клубе уже морально готовились к уходу Бруненьо, который, по его словам, довольно однозначно демонстрировал желание покинуть львовскую команду. В такой ситуации продажа одного футболиста и пересмотр состава могли рассматриваться как часть более широкой стратегии перестройки.

В текущем сезоне 21-летний Олег Федор провел 11 матчей, однако пока не отметился результативными действиями — без голов и ассистов.