Сергей Разумовский

Полесье в рамках подготовки ко второй части сезона провело очередной контрольный матч. Во вторник, 3 февраля, команда Руслана Ротаня встретилась с Европой из Гибралтара и с первых минут задала высокий темп, быстро обеспечив себе комфортное преимущество.

Счет был открыт уже на 3-й минуте. После удара Богдана Леднева вратарь соперника сумел отбить мяч, однако первым на добивании оказался Александр Иванов, который и переправил его в сетку.

Второй гол житомиряне организовали на 18-й минуте: атака Полесья завершилась точным ударом Николая Гайдучика, который результативно замкнул комбинацию партнеров.

До перерыва преимущество украинского клуба стало разгромным — первый тайм завершился со счетом 4:0. Во второй половине встречи Полесье не снизило требований к себе и добавило еще два мяча: после перерыва отличились Алексей Гуцуляк и Артем Сарапий, доведя общий счет до 6:0.

Контрольный матч

Полесье – Европа 6:0

Голы: Иванов, 3, Гайдучик, 18, 29, Виалле, 37, Гуцуляк, 70, Сарапий, 79

