Главный тренер Полесья Руслан Ротань отметил, что боксер Александр Усик не просто присутствует в житомирской команде, но и принимает активное участие в её развитии. Напомним, что Усик вышел на замену в контрольном поединке против команды МЧС Ванкувера.

«Я хочу вам сказать, что мотивацию в этих моментах очень видно: как у ребят в матче горели глаза. Это, я вам хочу сказать, и слова Александра перед матчем, когда мы собирались.

Это очень важно, когда они видят перед собой чемпиона. Когда они видят, как он усердно работает, как он хочет побеждать в боксе вместе с командой, то это придаёт вдохновение. И это классный момент», – сказал Ротань для клубной пресс-службы.