Михаил Цирук

В пятницу, 12 декабря, матчем Александрии и Кудровки начнется первый во втором круге, а всего 16-й тур УПЛ. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уик-энда в украинском национальном первенстве.

Пятница, 12 декабря

15:30 Александрия - Кудровка

Для каждой из команд, находящихся сейчас в опасной зоне, это будет матч за выживание, и выиграть его просто необходимо. Кудровка не побеждает уже в 4 матчах подряд, Александрия - и вовсе в 8, и тот, кто уступит даже в таких встречах, серьезно рискует покинуть элитный дивизион.

Прогноз ХSPORT.ua - Александрия не проиграет

18:00 Оболонь - Металлист 1925

Металлист 1925 мог бы считаться намного более серьезным фаворитом этой встречи, однако всего одна победа в последних семи матчах УПЛ, не учитывая незаконченный матч против Вереса, не позволяет быть слишком уверенным в победе харьковчан. Что касается Оболони, то она также не в лучшей форме: из предыдущих шести матчей выиграла лишь один. Таким образом, для обоих коллективов эта встреча будет шансом укрепить свои позиции в середине таблицы.

Прогноз ХSPORT.ua - Металлист 1925 не проиграет

Суббота, 13 декабря

13:00 Кривбасс - Колос

Наверное, именно этот матч следует считать центральным в туре, ведь в нем встретятся четвертая и пятая команды турнирной таблицы. Правда, текущая форма криворожцев совсем не впечатляет: до разгромной победы над Александрией (3:0) они не могли победить 5 матчей подряд. Удастся ли подопечным Патрика ван Леувена пробить одну из лучших оборон лиги?

Прогноз ХSPORT.ua - Кривбасс не проиграет

15:30 ЛНЗ - Заря

Лидер чемпионата (как бы это непривычно ни было говорить) примет в этом туре луганскую Зарю, и учитывая форму, которую набрала команда Виктора Скрипника, набравшего 10 очков в последних 5 матчах, встреча в Черкассах тоже обещает быть интересной. Смогут ли чёрно-белые огорчить главную команду-открытие этого сезона?

Прогноз ХSPORT.ua - победа ЛНЗ

18:00 Полесье - Карпаты

В прошлом сезоне это была бы битва двух претендентов на еврокубки, однако сейчас претендент на еврокубки здесь только один. После трех подряд матчей без побед Карпаты упали на 9 место, а разговоры о возможном обращении Владислава Лупашко становятся все громче. Возможно, победа над одним из лидеров чемпионата поможет тренеру Карпат укрепить свои позиции?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Полесья

Воскресенье, 14 декабря

13:00 Полтава - Рух

Хотелось бы сказать, что для Полтавы это матч из серии “Когда, если не сейчас”, однако сегодняшний Рух - точно не самый простой из соперников в УПЛ. Команда Федика выдала серию из трех побед подряд, поверить в которую еще месяц назад было бы очень сложно, и поднялась за пределы зоны переходных матчей. Вместо этого Полтаве победа над Динамо крыльев не подарила, и она продолжает быть последней в чемпионате.

Прогноз XSPORT.ua - победа Руха

15:30 Динамо - Верес

На неделе команда Игоря Костюка выдала неплохой второй тайм против Фиорентины, который можно если и не записать в актив, ведь все равно проиграли (1:2), то хотя бы использовать как аргумент того, что хоть какой-то более-менее конкурентоспособный футбол киевляне способны демонстрировать.

Что же касается Вереса, то с ним динамовцам в последние годы не бывает легко: даже в прошлом, чемпионском сезоне обе победы были минимальными и очень напряженными, так же, как и матч первого тура этой кампании. Сможет ли ровенский клуб и на этот раз дать бой столичному гранду?

Прогноз XSPORT.ua - победа Динамо

18:00 Шахтер - Эпицентр

В первом туре новичок элиты создал горнякам немало проблем, и если подопечные Сергея Нагоряка смогут запарковать просто эталонный автобус, вполне возможно, что донетчанам будет непросто и в этот раз. Посмотрим, сможет ли коллектив из Каменца-Подольского, как минимум, быть конкурентоспособным на фоне команды Арды Турана.

Прогноз XSPORT.ua - победа Шахтера

