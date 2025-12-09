Бывший наставник ЛНЗ Олег Дулуб поделился мыслями о победе нынешней команды в первом круге украинской Премьер-лиги. Черкасчане по дополнительным показателям опередили Шахтер.

От ЛНЗ у меня нет никаких ожиданий. Повторюсь, у меня до сих пор не сложилась картина об их командной игре, сколько матчей я бы ни видел. По результатам – да, так. Это огромный плюс, который, наверное, перекрывает все минусы.

ЛНЗ по качеству игры плюс-минус превосходит Кривбас. Своеобразное лицо имеет Колос – там есть хорошая тренерская команда. Очень сложно что-то прогнозировать по ЛНЗ, хотя я понимаю, что сейчас туда идут вливания и руководители хотят максимального результата, – заявил Дулуб в интервью «Украинскому футболу».