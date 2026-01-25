Сергей Разумовский

Президент СК Полтава Сергей Иващенко подтвердил, что группа футболистов клуба недавно проходила проверку на полиграфе в рамках производства, которое ведет Украинская ассоциация футбола. По его словам, речь идет о десяти игроках команды, которых пригласили на процедуру после того, как Комитет по этике и честной игре УАФ открыл соответствующее дело о возможном участии в договорных матчах. Слова бизнесмена передает Sport-express.ua.

Да, проходили. Комитет по этике и честной игре УАФ открыл дело и пригласил десять игроков СК «Полтава» пройти проверку. Результаты на данный момент неизвестны, нам никакой информации еще не предоставляли. Они проводят расследование по поводу заявления или обращения относительно аномального движения ставок в какой-то китайской [букмекерской] конторе относительно матчей с участием нашей команды. Но мне интересно, а почему вызывают только футболистов СК «Полтава» и не вызывают игроков другой команды? Сергей Иващенко

