Капитан Александрии Кирилл Ковалец сообщил, что покидает команду после 8.5 лет пребывания.

Вице-чемпион УПЛ прошлого сезона не сработался с новым главным тренером Кириллом Нестеренко, который отправил лидера команды в дубль.

Невероятный путь в восемь с половиной лет вместе с Александрией. Последнее, о чем я мог подумать в своей жизни, это писать эти слова. Спасибо, Александрия, моя команда, мой город, мой дом, мои болельщики, навсегда в моем сердце.

В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность и уважение Сергею Анатольевичу Кузьменко за отношение и веру в меня и мою семью с первого дня, вы поверили в меня как в человека и футболиста, я очень это все ценю и запомню навсегда. Я безмерно за все вам благодарен, господин президент!

Благодарность Ивану Сергеевичу и всем работникам футбольного клуба! Отдельно хочу поблагодарить Шарана Владимира Богдановича за приглашение в команду. Спасибо, что поверили в меня как в игрока и человека, где я провел свои лучшие годы футбольной жизни!

Спасибо за все годы команде и футболистам, тренерам, работникам базы, стадиона, водителям, всем-всем-всем, огромный респект болельщикам и городу - вы лучшие без сомнений и навсегда в моем сердце. Я буду очень сильно по вам скучать, - написал Ковалец в Instagram.

В текущем сезоне Ковалец в составе Александрии провел два матча без результативных действий.