Полузащитник сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон прокомментировал досадное поражение в решающем матче группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года. Украина одержала победу 2:0 и вышла в плей-офф.

Конечно, это огромное разочарование, и я очень расстроен. Больше мне нечего сказать. Абсолютное разочарование, и то, что мы снова проиграли им, только ухудшает ситуацию. Я думал, что мы достаточно надежно защищались.

Украинцы ничего не создавали, а потом забили первый гол со стандартного положения. Их вратарь также совершил два отличных сейва. В этой игре все решают мелочи. Я не чувствовал, что они создавали много моментов, а в обороне мы играли отлично вплоть до их гола, - передает слова Торстейнссона mbl.is.