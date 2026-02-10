ЛНЗ обыграл Шахтер на сборах
Команда Пономарева продемонстрировала чемпионские амбиции
Фото: ЛНЗ
Сегодня, 10 февраля, состоялся товарищеский матч между зимним чемпионом УПЛ ЛНЗ и донецким Шахтёром.
Встреча между лидером украинского чемпионата из Черкасс и донецкой командой завершилась минимальной победой ЛНЗ со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре был забит на 53-й минуте. Олег Горин точно пробил с нескольких метров после розыгрыша стандарта, принеся своей команде победу над «горняками».
ЛНЗ — Шахтёр 1:0
Гол: Горин, 53
