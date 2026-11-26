Главный тренер Фенербахче Эмре Белезоглу остался чрезвычайно доволен победой над донецким Шахтером в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. В Лондоне турецкая команда одержала минимальную победу со счетом 1:0.

После матча Белезоглу похвалил футболистов за выполнение тренерского плана:

«Мы разработали план для наших игроков, и они выполнили его идеально. Я верю в своих игроков. Мы все должны верить в них».

Отдельно наставник Фенербахче отметил работу Арды Турана, который возглавляет Шахтер:

«Я говорю это не потому, что Арда Туран мне как брат, но он очень хороший тренер. Он создал очень хорошую команду». По словам Белезоглу, его подопечным удалось нейтрализовать сильные стороны соперника и заслуженно победить.

«Мы одержали очень важную победу. Мы должны продолжать двигаться дальше. Фенербахче заслуживает этого уровня», – подчеркнул специалист.

Он также оценил шансы команды в турнире:

«Попасть в топ-24 – это реалистичная цель. Если мы продолжим побеждать после этого, почему бы и нет?»

После пяти туров Фенербахче имеет восемь очков и занимает 16-е место. Шахтер с четырьмя баллами находится на 26-й строчке общей таблицы Лиги чемпионов.