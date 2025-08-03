Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал матч первого тура УПЛ против киевского Динамо (0:1).

«По крайней мере, по интенсивности игры мы точно не уступали Динамо. Да, были моменты, где за счет класса игроки Динамо увереннее играли с мячом. Плюс жара, фактор начала сезона – первые игры всегда такие сложные в плане физической готовности команд.

Динамо сыграло уже две официальные игры. Поэтому, возможно, они немного имели преимущество. С другой стороны – логистика: они сталкиваются с частыми переездами.

Было ли какое-то психологическое давление на команду из-за открытия сезона, заполненных трибун и игры с чемпионом? Возможно, разве что на какого-то отдельного игрока. Мы это давление наоборот старались снять. В целом, если отбросить результат, то я, наверное, больше доволен сегодня, чем недоволен. Содержанием игры и увиденным на поле. Хочу также еще раз поблагодарить наших болельщиков. Ждем их на следующем домашнем матче», – цитирует Шандрука клубная прессслужба.