Португальский журналист Камило Лоуренсу высказался по поводу возможного ухода украинского голкипера Анатолия Трубина из лиссабонской Бенфики.

«Я бы не отпустил Трубина. То, что случилось с Влаходимосом (греческого вратаря Бенфика продала в 2023 году в Ноттингем Форест за 4,9 млн евро) уже было ошибкой. Повторять это было бы бессмысленно», – сказал Лоуренсу в интервью Glorioso 1904.

Напомним, Трубин стал игроком португальского клуба летом 2023 года, перейдя за сумму 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне украинец провел 51 матч в составе Бенфики, в которых пропустил 54 мяча. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бенфика рассматривает продажу Трубина не по игровым причинам.