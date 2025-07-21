Бенфика рассматривает продажу Трубина не по игровым причинам
Украинец провел в Лиссабоне два последних сезона
около 1 часа назад
Анатолий Трубин / Фото - Бенфика
Бенфика рассматривает вариант с продажей голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, чтобы привлечь средства для громкого трансфера, сообщает Correio da Manhã.
Лиссабонский гранд рассматривает вариант с возвращением в Бенфику Жоау Феликса, контракт которого принадлежит Челси.
Ранее сообщалось, что Бенфика намерена сохранить Трубина в команде на следующий сезон.
Анатолий Трубин пополнил ряды Бенфики летом 2023 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года.
В сезоне 2024/25 он провел 51 матч, в которых пропустил 54 мяча и в 21 встрече сохранил ворота на замке. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 28 миллионов евро.