Сергей Разумовский

После увольнения с должности главного тренера Роберто Де Дзерби руководство Марселя активно рассматривает ряд кандидатур на замену итальянскому наставнику. Согласно информации портала Footmercato, среди приоритетных вариантов возглавить клуб фигурирует Хабиб Беє. Его кандидатура существенно выделяется в списке потенциальных тренеров, и 48-летний специалист из Сенегала воспринимается как реальный претендент на должность, способный быстро вдохнуть новую динамику в работу команды.

Стоит напомнить, что недавно, 9 февраля, Ренн приостановил работу тренерского штаба под руководством Хабиба Беє, что сделало специалиста доступным для переговоров с другими клубами. В то время как продолжается поиск полноценного главного тренера, Марсель может оперативно назначить временный тандем в составе Ромена Ферье и Жака Абардонадо на ближайший матч чемпионата Франции против Страсбура, который запланирован на 14 февраля.

По сообщениям французских СМИ, именно Хабиб Беє выглядит наиболее вероятным будущим наставником. В настоящее время команда занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 и находится в борьбе за места в еврокубках, поэтому для клуба критически важно оперативно определиться с новым лидером тренерского штаба.