Сергей Разумовский

Восьмой, заключительный тур основного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы не изменил ситуацию в той части Таблицы коэффициентов УЕФА, где находятся Украина и наши ближайшие соседи-конкуренты, сообщает UA-Футбол. Никаких резких скачков или обвалов не произошло: почти все страны на «нашем» уровне сохранили предыдущие позиции, а расстояния между ними изменились лишь точечно.

Тем не менее, один принципиальный момент все же стоит зафиксировать отдельно. Румыния, которая является одним из главных ориентиров в этой борьбе, фактически остановилась: ни один ее клуб не пробился в плей-офф. На прощание румыны еще успели добавить в копилку 0.25 балла благодаря ничьей, но на этом их евросезон завершился. Итоговый показатель Румынии в пятилетнем рейтинге теперь составляет 25.250, и он уже не изменится до конца кампании-2025/26.

Украина же отстает от Румынии на 0.838 балла — дистанция не выглядит критичной. Более того, теоретически её реально ликвидировать уже в первом для нас весеннем раунде. Минимальный практический ориентир озвучить просто: нужны, как минимум, ничья и победа Шахтера, чтобы перекрыть эту разницу и опередить конкурента, который больше очков не наберет. Именно это делает румынское направление одним из ключевых в нашей «математике» на весну.

Другие конкуренты в евровесну все же прошли (кроме Словакии), но без прямого выхода в 1/8 финала и без больших бонусных поступлений. Это означает, что они не смогли ни резко сократить отставание от Украины, ни существенно оторваться вперед. Таким образом, плотность в этом секторе таблицы сохраняется, и борьба дальше пойдет на тонких процентах — через каждую победу, ничью и бонусный балл.

Болгария по итогам недели добавила 0.5 игровых балла и еще 0.187 бонуса. Однако её отставание от Украины все равно остается почти четырехбалльным, а это уже ощутимая дистанция. При таком раскладе причин для серьезной обеспокоенности с болгарской стороны почти нет: даже несколько удачных матчей не гарантируют им быстрого сближения.

Азербайджан тоже несколько подтянулся, получив 0.187 бонуса, но украинское преимущество над этой ассоциацией остается относительно комфортным — 1.475 балла. При этом важно, что основной их представитель, Карабах, в Лиге чемпионов может получить очень сложных оппонентов в плей-офф, а это повышает риск быстрого выбывания и ограничивает потенциал набора дополнительных очков.

Сербия же за неделю увеличила отрыв от Украины на 0.563 балла. Важный нюанс: расстояние до Сербии теперь примерно такое же, как и до Румынии, но сербы, в отличие от румын, имеют действующего участника турниров весной — Црвену Звезду. То есть Сербия еще может набирать очки, и здесь многое будет зависеть от жребия и от того, насколько проходимым будет соперник.

В поле внимания остается и Венгрия: на этой неделе она добавила еще 0.125 балла за счет бонусов и также имеет одного активного представителя. А вот Хорватия выглядит более угрожающе с учетом двух клубов, которые продолжают выступления в еврокубках. Её преимущество над Украиной на данный момент составляет 2.119 балла — это уже значительнее, чем в случае

Сербии или Румынии, и именно количество команд в игре может стать для хорватов решающим ресурсом в наборе очков.

Ближайший важный временной ориентир — конец февраля, когда большинство наших конкурентов стартуют в плей-офф и начнут набирать (или терять) очки в реальных матчах. Украина же фактически будет ждать дольше: наш евровесенний этап начнется только в марте, когда наступит очередь 1/8 финала Лиги конференций. Это создает ситуацию, когда определенный период придется наблюдать за движением конкурентов без возможности ответить сразу на поле — а затем пытаться наверстывать уже собственными результатами.

Жеребьевка данной стадии состоится уже 30 января.