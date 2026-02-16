Сергей Разумовский

Нидерландский тренер Джон Хейтинга больше не работает в Тоттенхэме на должности ассистента главного наставника. 42-летний специалист покинул клуб в связи с кадровыми изменениями в тренерском штабе после назначения Игора Тудора. Об этом сообщает Talksport.

Отмечается, что новый главный тренер шпор планирует сформировать команду помощников под себя, поэтому сотрудничество с Хейтингой было прекращено. Вместе с нидерландцем Тоттенхэм также попрощался с Джастином Кокрейном, Крисом Хасламом и аналитиком Джо Ньютоном.

Хейтинга присоединился к лондонскому клубу всего месяц назад. До этого он работал главным тренером Аякса, но в ноябре прошлого года был уволен с этой должности.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм следит за украинским защитником Ильей Забарным.