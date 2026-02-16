Один из клубов Английской Премьер-лиги проявляет интерес к Илье Забарному на фоне нестабильного старта его карьеры в ПСЖ.

По информации TheTottenhamLad, лондонский Тоттенхэм внимательно следит за ситуацией с 23-летним украинским центральным защитником, который прошлым летом перешел в парижский клуб из Борнмута за более чем 60 миллионов евро. Действующий контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца июня 2030 года.

Сообщается, что Забарный испытывает трудности с адаптацией на Парк де Пренс, поэтому в межсезонье возможно его возвращение в Англию. Кроме Тоттенхэма, интерес к украинцу проявляет Ньюкасл.

В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей за ПСЖ во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее ПСЖ с Забарным уступил в Лиге 1.