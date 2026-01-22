Павел Василенко

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко официально вернулся в Германию. 39-летний нападающий подписал контракт до конца текущего сезона с Шальке 04, который сейчас возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги. Об этом гельзенкирхенский клуб сообщил в четверг через свои социальные сети.

Капитан балканской сборной должен помочь команде в борьбе за возвращение в элиту немецкого футбола. «Шальке» опережает ближайшего преследователя – Эльверсберг – на четыре очка, однако испытывает серьезные проблемы с результативностью. Команда забила всего 22 гола в 18 матчах, и только три клуба лиги имеют худший показатель.

Бывший нападающий Манчестер Сити и Интера переехал в Германию из Фиорентины. В текущем сезоне Серии А Джеко провел 11 матчей, но не смог отметиться забитыми мячами.

«Я начал внимательно следить за клубом сразу, как только появился интерес. Видел несколько матчей и был впечатлен тем, как команда прогрессирует после нескольких сложных лет», – цитирует Джеко агентство AFP.

Шальке 04 является семикратным чемпионом Германии, в последний раз клуб триумфировал в 1958 году. За последнее десятилетие команда дважды вылетала из Бундеслиги, последний раз – после сезона 2022/23. Сам Джеко хорошо знаком с немецким футболом: в 2009 году он стал чемпионом с Вольфсбургом и забил 85 голов в 142 матчах Бундеслиги.