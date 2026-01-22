Джеррард: «Слоту нужно прекратить говорить о низком блоке»
Легенда Ливерпуля раскритиковал нынешнего тренера клуба
около 11 часов назад
Бывший капитан и полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард прокомментировал недавние высказывания главного тренера команды Арне Слота по поводу трудностей в матчах против соперников, которые действуют с насыщенной обороной.
После победы над Марселем со счетом 3:0 в Лиге чемпионов наставник мерсисайдцев уделил внимание нестабильности игры, заявив, что команде сложно находить пространство против низкого блока. Тем не менее, по мнению Джеррарда, подобные акценты являются лишними, о чем он заявил в комментарии, который приводит Daily Mail.
Ему нужно перестать говорить о низком блоке. Против Ливерпуля так играли еще тогда, когда я сам выступал за клуб, и так же играли задолго до этого.
Так устроен футбол. Соперники всегда будут делать все возможное, чтобы остановить Ливерпуль.
Ключевая задача — находить решения. У вас есть игроки. Тогда матчи против команд с низким блоком будут заканчиваться победами, а не ничьими. Они не будут менять свой стиль.
В ближайшей игре с Борнмутом Ливерпуль снова столкнется с низким блоком. Лидеры команды должны идти вперед и забивать, чтобы одержать победу.
