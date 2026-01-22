Бывший капитан и полузащитник Ливерпуля Стивен Джеррард прокомментировал недавние высказывания главного тренера команды Арне Слота по поводу трудностей в матчах против соперников, которые действуют с насыщенной обороной.

После победы над Марселем со счетом 3:0 в Лиге чемпионов наставник мерсисайдцев уделил внимание нестабильности игры, заявив, что команде сложно находить пространство против низкого блока. Тем не менее, по мнению Джеррарда, подобные акценты являются лишними, о чем он заявил в комментарии, который приводит Daily Mail.