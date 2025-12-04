Последняя капля. Вот почему Лунін хочет покинуть Реал в ближайшее время.
Когда-то мега-перспективный вратарь уже не играет даже за сборную Украины из-за ситуации в клубе
13 минут назад
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее время. Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.
По данным источника, руководство испанского гранда приняло решение продлить контракт с основным голкипером команды Тибо Куртуа. В случае подписания нового соглашения бельгиец и далее останется бесспорным первым номером, так что Лунин, который стремится к стабильной игровой практике, вероятно, покинет Мадрид в поисках клуба, где сможет получить больше времени на поле.
В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел лишь один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча, хотя тогда Реал одолел Олимпиакос на общем этапе Лиги чемпионов. Несмотря на ограниченное количество игр, авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего украинца в 18 миллионов евро, что свидетельствует о высоком потенциале и спросе на игрока на европейском рынке.
