Сергей Разумовский

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее время. Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.

По данным источника, руководство испанского гранда приняло решение продлить контракт с основным голкипером команды Тибо Куртуа. В случае подписания нового соглашения бельгиец и далее останется бесспорным первым номером, так что Лунин, который стремится к стабильной игровой практике, вероятно, покинет Мадрид в поисках клуба, где сможет получить больше времени на поле.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел лишь один матч на клубном уровне, в котором пропустил три мяча, хотя тогда Реал одолел Олимпиакос на общем этапе Лиги чемпионов. Несмотря на ограниченное количество игр, авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего украинца в 18 миллионов евро, что свидетельствует о высоком потенциале и спросе на игрока на европейском рынке.

