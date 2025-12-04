Сергей Разумовский

Мадридский Реал в перенесённом матче 19-го тура испанской Ла Лиги одержал разгромную выездную победу над Атлетиком с счётом 3:0. Решающий вклад в результат внёс Килиан Мбаппе, оформивший дубль, ещё один гол в ворота баскского клуба забил Эдуардо Камавинга, окончательно сняв непонятность по победителю матча.

Для команды из Мадрида эта победа стала первой в чемпионате после неудачной серии из трёх подряд ничьих, которые несколько замедлили их движение в турнирной таблице. Несмотря на это, Реал продолжает оставаться среди главных претендентов на титул.

Напомним, за клуб выступает голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин, который, однако, в текущем сезоне провёл лишь один официальный матч против Олимпиакоса в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. В той встрече он пропустил три мяча, но Реал всё же отпраздновал победу с счётом 4:3.

После победы над Атлетиком мадридский клуб имеет в своём активе 36 очков в турнирной таблице Ла Лиги. Этот результат позволил Реалу сократить отставание от Барселоны до одного балла и ещё плотнее приблизиться к главному конкуренту в борьбе за первое место.

