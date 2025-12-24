Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук вспомнил, как решил присоединиться к Волыни Виталия Кварцяного и прокомментировал свои выступления за луцкий клуб.

Я не то что нашел. Позвонил Виталий Владимирович: «Влад, как дела?» – «Да нормально». – «За Волынь будешь играть?» – «Не знаю. А что, я вам нужен?» – «Ну, да». – «Ну, хорошо». – «Все, приезжай к нам». – «Хорошо, через неделю буду». – «Нет, завтра». – «Как завтра?». Он еще говорит: «Влад, ну что ты там за Волынь?» – «Да знаю. Вы же там парней бьете» – «Влад, это все злые языки». – «Хорошо, еду».

Приезжаю, обсудили условия, все нормально. «Ты у нас будешь капитаном». Думаю: «Ну, классно, блин. Ну, хорошо, капитан так капитан». Начинаем тренировки, готовимся.

А, тогда уже игры были. Они первые игры проиграли, он кого-то выгнал, контракт порвал – все, свободная хата. Ну и ребята рассказывают: кого-то он бил, он кричит на каждой тренировке. Потом, я же говорю, что я начал там влево передачи, как в Динамо, через пас. Потом в защите играет кто как. Я говорю: «Ребята, играйте ближе друг к другу».

«Влад, не тяни назад, туда». А там получается, мы подпираем линию центральную, нападающие ничего не делают, полузащитники ничего, эти выходят, передачу сюда – и ты бежишь назад. Я говорю: «А что за прикол? На хрена я буду выходить, чтобы потом бежать назад». Я 3 раза пробежал, говорю: «Я не хочу выходить». – «Нет, выходи». – «Не понял вообще». И потом я там влево-вправо, это же его знаменитая фраза, он же кричит: «Влад, хватит свой динамовский футбол играть. Бей на высокого – Пищур там поборется».

Не кричал Кварцяный так. Пару раз что-то он там сказал, я вышел к нему, думал, что уже поеду в Киев, потому что уже достал. Но он как-то сдержался, я подошел поближе. А так в целом нормально, со мной он вел себя очень вежливо.

Был момент, когда я капитан, мы проигрываем, один на один говорим, он говорит: «Влад, что будем делать?» – «Надо разобраться, надо тренироваться. Все будет хорошо». – «У тебя же Черноморец вылетел – может, и мы вылетим». – «Слушайте, вы так не привязывайте. Динамо же не вылетело? Почему вы так решили». После окончания контракта я ему сказал: «Мы же не вылетели – а вы говорили». Заходит в раздевалку, говорит: «Все, у нас новый капитан, Ващук не капитан». Только что же говорили. Поменял вообще все. Ну, не знаю.

Ну, и все время пытался что-то сказать, что я не так играю. С ребятами мы пару раз проехались в поезде, рядом сидим. Как ребятам пришлось объяснить? Говорю: «В защите надо играть так: смотри, мы в купе сидим вчетвером, локоточок к локоточку – вот так играем, не надо бегать везде.

И потом мы уже минимум начали пропускать, защита хорошо играла. Ребята это поняли. Они думали, что со мной нельзя разговаривать, а потом, когда посидели, то, оказывается, можно пообщаться – и все хорошо.