Киевский клуб Локомотив выступил с публичным обращением в поддержку украинского скелетониста Владислава Гераскевича, а также к Национальному олимпийскому комитету Украины. В заявлении подчеркивается, что украинские спортсмены сейчас лишены важнейшего права — сохранять память о тех, кто отдал жизнь за страну.

Официальная поддержка «Локо» для НОК и Владислава Гераскевича. Мы выражаем поддержку украинским олимпийцам, которым сегодня запрещают самое важное — право на память.

Спортсмены, которые прославляют страну в мире, не должны оправдываться за уважение к своим погибшим коллегам. Уважение к погибшим — это не политика. Это человечность. Мы, как никто другой, знаем цену свободы. Цену футбола, цену детского смеха. Эту потерю мы пережили на себе. Мы рядом с теми, кто отстаивает достоинство украинского спорта. Мир должен слышать правду.

Мы — футболисты украинского клуба. Клуба, который почувствовал «русский мир» на себе: на своем стадионе, на своих воспитанниках, на своей стране. Сегодня спорт заставляют молчать о войне. Международные организации не просто рассматривают возвращение россиян в мировой футбол, но и запрещают украинским олимпийцам почитать погибших спортсменов.

Но если память о погибших — это нарушение правил, тогда молчание о их убийцах — это соучастие. Это неуважение к тем, чья жизнь и мечты оборвались вместе с террористическими взрывами. Спорт не может быть вне политики, когда целью становятся дети, спортсмены и спорткомплексы. Мир должен знать цену свободы!