Денис Седашов

11 февраля в Кортине-д'Ампеццо состоялась встреча представителей Международного олимпийского комитета с Национальным олимпийским комитетом Украины и украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Обсуждалась ситуация вокруг «шлема памяти», созданного для увековечения украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.

МОК предложил альтернативные способы почтения памяти — в частности, использование черной ленты во время соревнований и демонстрацию шлема до и после заезда или во время общения с медиа.

Однако Владислав Гераскевич остался непоколебим и заявил, что будет выступать только в своем «шлеме памяти».

