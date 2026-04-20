Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение наказать ЛНЗ за нарушение регламентных требований во время домашнего матча 23-го тура УПЛ против Шахтера, который завершился вничью 2:2. Как сообщает пресс-служба УАФ, черкасский клуб получил сразу два штрафа по итогам этого поединка.

Первый штраф в размере 50 тысяч гривен ЛНЗ должен оплатить за повторное нарушение правил относительно максимально допустимого количества зрителей на трибунах в условиях военного положения. Речь идет о несоблюдении дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине. По официальным данным УПЛ, опубликованным на сайте лиги, матч, который состоялся 13 апреля 2026 года в Черкассах, посетили 6700 болельщиков.

Кроме этого, КДК УАФ наложил на ЛНЗ еще один штраф — 75 тысяч гривен — за повторное использование болельщиками пиротехнических средств во время игры с Шахтером. Таким образом, общая сумма финансовых санкций в отношении черкасского клуба по итогам этого матча составила 125 тысяч гривен.

Стоит также отметить, что сам поединок сопровождался вынужденной паузой. Во время перерыва в Черкассах была объявлена воздушная тревога, из-за чего начало второго тайма задержалось примерно на 40 минут.

Ранее Шахтер оторвался от ЛНЗ на три очка в борьбе за чемпионство, имея матч в запасе.