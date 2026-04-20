Сергей Разумовский

В центральном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер во Львове одержал минимальную победу над Полесьем со счётом 1:0. Поединок между одним из претендентов на чемпионство и амбициозным житомирским клубом оправдал статус одного из главных противостояний тура, а судьбу встречи решил лишь один забитый мяч.

Для Шахтера этот успех стал особенно важным, ведь это первая победа «горняков» над Полесьем в рамках чемпионата после того, как житомирский клуб поднялся до элитного дивизиона. До этого донецкая команда не могла одолеть соперника в матчах УПЛ, поэтому нынешний результат имеет не только турнирное, но и символическое значение.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе, в которой обе команды старались действовать организованно и осторожно. Шахтер больше контролировал мяч и чаще искал подходы к воротам соперника, тогда как Полесье делало ставку на плотную игру в обороне, но не отказывалось от попыток организовать грамотную атаку. Несмотря на активность с обеих сторон, к перерыву счёт так и не был открыт.

Решающий эпизод произошел уже во втором тайме. На 56-й минуте Бондарь удачно воспользовался своим моментом и отправил мяч в сетку, забив единственный гол в матче. После взятия ворот защитник традиционно отпраздновал забитый мяч жестом, посвященным беременности Даши Савиной.

После этого Шахтер пытался действовать прагматично, отдав мяч сопернику, но не позволяя создать слишком много опасных моментов возле своих ворот. Полесье, в свою очередь, пыталось спастись и искало шансы впереди, однако оборона «горняков» и Резник в этот вечер сработали надежно. В итоге команда сохранила минимальное преимущество и довела матч до победы.

Благодаря этому результату Шахтер набрал 54 очка и единолично возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги. Отрыв от ЛНЗ теперь составляет три балла, что ещё больше укрепляет позиции «горняков» в чемпионской гонке. В то же время у донецкого клуба остается еще и перенесенный матч против Зари, так что в случае успеха в нем команда сможет увеличить свое преимущество уже до шести очков. Полесье (44) теперь опережает Металлист 1925 и Динамо лишь на два балла.

УПЛ, 24-й тур

Шахтер – Полесье 1:0

Гол: Бондарь, 56

Шахтер: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко (Винисиус Тобиас, 88), Изаки (Назарина, 88), Алисон (Лукас Феррейра, 70), Траоре (Кауан Элиас, 80), Эгиналду (Невертон, 70).

Полесье: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский (Майсурадзе, 21), Бабенко, Эмерлаху (Федор, 46), Андриевский (Красничи, 81), Гуцуляк, Краснопир (Гайдучик, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Предупреждения: Очеретько, 90+2 – Брагару, 84