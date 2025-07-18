Павел Василенко

Ламин Ямаль прокомментировал громкий скандал, который разразился после его дня рождения. Его слова могут оказаться неожиданными для некоторых.

В минувшие выходные вингер Барселоны вступил во взрослую жизнь. В воскресенье он отпраздновал свое 18-летие, устроив накануне роскошную вечеринку.

Прием в честь испанца прошел на вилле Масия Алькасар дель Гарраф неподалеку от Барселоны. На нем было около 250 человек, включая знаменитостей из мира футбола и других сфер.

На мероприятии также присутствовали люди невысокого роста, нанятые для развлечения. Их присутствие вызвало немало споров.

Одна из организаций объявила о судебном иске против Ямаля. После разгорания скандала испанское правительство также начало расследование.

Сам игрок наконец-то высказался по этому поводу. Звезда Барселоны осталась невозмутимой, заявив, что скандал ее не интересует.

«Честно говоря, меня не волнует критика или похвала, если они не исходят от моей семьи, друзей или близких мне людей. Важно то, что я получаю удовольствие от игры. Я работаю на Барселону, играю за Барселону, но за пределами поля я просто наслаждаюсь жизнью», – цитирует Ямала Mundo Deportivo.

Многое указывает на то, что Ямалю не грозят серьезные последствия. Однако официальное решение по этому вопросу пока не принято.