Главный тренер Барселоны Ханс-Дітер Флик заявил, что соперник его не удивил в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Айнтрахта (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Айнтрахт меня не удивил. Игра – тоже. Это команда бундеслиги, очень динамичная. Мы контролировали игру, но в первом тайме допустили несколько ошибок, и тогда стало ясно, что нужно выпускать Решфорда.

Что касается постоянных камбеков, на этот вопрос ответить непросто. С одной стороны, я очень рад тому, как мы отыгрываемся. Это многое говорит о нашем отношении к делу и менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первый гол! Что имеем, то имеем. Я очень благодарен команде за то, что она сделала сегодня, - мы фантастически играли в обороне, и создавать хорошие моменты было непросто.