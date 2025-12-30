Новичок украинской Премьер-лиги Кудривка имеет серьезную задолженность перед футболистами по зарплате. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По данным из источников, приближенных к клубу, ситуация в Кудривке на сегодняшний день остается непростой. На сегодняшний день последнюю зарплату (в среднем 100–120 тыс. грн) игроки получали еще в сентябре.

Последние премиальные были выплачены в августе — при том, что бонусы предусмотрены даже за ничьи. Также до сих пор не выплачен бонус за выход в УПЛ.