Прекращение существования? В клубе УПЛ очень тяжелая ситуация с выплатами зарплат
Пока футболистам новичка элиты не обещают даже квартиры...
около 2 часов назад
Фото: ФК Кудровка
Новичок украинской Премьер-лиги Кудривка имеет серьезную задолженность перед футболистами по зарплате. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
По данным из источников, приближенных к клубу, ситуация в Кудривке на сегодняшний день остается непростой. На сегодняшний день последнюю зарплату (в среднем 100–120 тыс. грн) игроки получали еще в сентябре.
Последние премиальные были выплачены в августе — при том, что бонусы предусмотрены даже за ничьи. Также до сих пор не выплачен бонус за выход в УПЛ.
