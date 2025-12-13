Кудрівка, для которой текущий чемпионат стал первым в истории выступлением в Украинской Премьер-лиге, планирует активно поработать на зимнем трансферном рынке и укрепить состав несколькими новичками.

По информации Sport.ua, клуб рассматривает вариант с приглашением украинского атакующего полузащитника Виктора Цуканова, права на которого принадлежат донецкому Шахтёру. Дебютант элиты хотел бы оформить аренду 19-летнего хавбека, однако позиция руководства донецкого клуба по возможной сделке пока остается неизвестной.

В этом сезоне Цуканов играет за юношескую команду Шахтёра U-19. В составе коллектива Алексея Белика он провёл 12 матчей, записав на свой счёт три забитых мяча и пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что 22-летний украинец Шахтёра дебютировал в еврокубках.