«Прекрасный игрок». Новый тренер Челси сказал все, что думает о Мудрике
Украинский вингер больше года не играет из-за допингового скандала
около 3 часов назад
Главный тренер Челси Лиам Росеньор сообщил, что пока не имел личного разговора с вингером лондонского клуба Михаилом Мудриком. По словам наставника, которые цитирует Standard, он планирует пообщаться с украинцем.
Пока что нет. Это точно то, что я хочу сделать, но есть много вещей, которые я хочу сделать и которые мне еще не удалось реализовать.
Но нет, он - выдающийся игрок. У него был очень сложный период, и когда наступит правильный момент для меня, для него и для клуба, я обязательно с ним пообщаюсь.
Правильный момент наступит тогда, когда я поговорю с руководством и спортивными директорами. Когда сложатся условия, при которых он будет в такой позиции, где я смогу положительно повлиять на его карьеру.
Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии начала рассмотрение дела Мудрика, а решение ожидается в ближайшее время. Указывается, что в декабре 2024 года в организме футболиста был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.
В последний раз Мудрик выходил на поле в официальном матче в конце ноября 2024 года – в поединке группового раунда Лиги конференций сезона 2024/25. Тогда Челси на выезде обыграл Хайденхайм со счетом 2:0. В той встрече украинец отметился забитым мячом.