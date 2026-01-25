Главный тренер Челси Лиам Росеньор сообщил, что пока не имел личного разговора с вингером лондонского клуба Михаилом Мудриком. По словам наставника, которые цитирует Standard, он планирует пообщаться с украинцем.

Пока что нет. Это точно то, что я хочу сделать, но есть много вещей, которые я хочу сделать и которые мне еще не удалось реализовать.

Но нет, он - выдающийся игрок. У него был очень сложный период, и когда наступит правильный момент для меня, для него и для клуба, я обязательно с ним пообщаюсь.

Правильный момент наступит тогда, когда я поговорю с руководством и спортивными директорами. Когда сложатся условия, при которых он будет в такой позиции, где я смогу положительно повлиять на его карьеру.