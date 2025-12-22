Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился мнением о Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы) во время войны в Украине.

Их нужно не реформировать – их нужно просто разогнать, наверное, это будет проще всего. Потому что то, что сейчас происходит... В нашем районе как-то было немного меньше, а сейчас – вот мы ехали в Киев в пять часов, а они уже стоят на всех выездах из Петрового.

Самое интересное – ВЛК проходит за 20 минут, болен ты или нет. Угрозы: либо подпишешь и пойдешь куда-то там в тыл, либо не подпишешь – пойдешь на "передок". Люди пугаются, боятся, подписывают.

Творится дурдом, я сторонник того, чтобы их вообще разогнать или реформировать, или что-то сделать, но то, что делается... Неправильно это всё делается.