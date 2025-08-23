Главный тренер женской команды Ворсклы Ия Андрущак отреагировала на скандальное заявление президента Ингульца Александра Поворознюка относительно женского футбола.

Я думаю, что господин Поворознюк — это не тот триггер, на который мы должны ориентироваться, и мы не ориентируемся на его слова. Просто неприятно, что такие слова звучат в футбольном пространстве.

Господин Поворознюк пусть скажет это владельцам женского Арсенала, Ман Сити, Барселоны и так далее — и посмотрит, что они ему ответят. Конечно, я считаю, что на данный момент женский футбол в нашей стране находится в стадии развития и поиска своего пути.