Тренер чемпиона Украины жестко ответила на скандальное заявление Поворознюка
Президент Ингульца хотел привезти Реал, а специалистка посоветовала ему обратиться к Арсеналу, Барселоне и Ман Сити
31 минуту назад
Главный тренер женской команды Ворсклы Ия Андрущак отреагировала на скандальное заявление президента Ингульца Александра Поворознюка относительно женского футбола.
Я думаю, что господин Поворознюк — это не тот триггер, на который мы должны ориентироваться, и мы не ориентируемся на его слова. Просто неприятно, что такие слова звучат в футбольном пространстве.
Господин Поворознюк пусть скажет это владельцам женского Арсенала, Ман Сити, Барселоны и так далее — и посмотрит, что они ему ответят. Конечно, я считаю, что на данный момент женский футбол в нашей стране находится в стадии развития и поиска своего пути.
Отметим, Поворознюк, отвечая на вопрос о возможности создания женской команды Ингульца, заявил, в частности, следующее:
Это не для меня. Я не понимаю женский футбол. Там кроме красивых девушек я футбола не вижу. А с красивыми девушками надо что-то другое делать, а не в футбол играть. Это мое мнение.
Напомним, в сборной Украины требуют санкций в отношении Поворознюка после скандального заявления.
